Продукты, которые помогут бороться с облысением

Порядка 80% мужчин и женщин разного возраста испытывают дефицит питательных веществ, что является одной из главных причин выпадения волос и ухудшения их состояния. Но запас витаминов можно восполнить, остановив таким образом неприятный процесс потери волос. О том, какие продукты нужно включить в свой рацион, чтобы побороть облысение, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова.

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Эксперт начала с того, что выпадение волос особенно часто происходит при дефиците железа, кальция, йода, меди, фосфора, селена, цинка, а также витаминов A, D, E, C, биотина (B7), фолиевой кислоты (B9) и цианокобаламина (B12).

Спикер подчеркнула, что в борьбе с облысением важны непосредственное лечение у врача и соблюдение правильной диеты. Если волосы выпадают часто, следует разнообразить свой рацион продуктами из этого списка:

Яйца. В них много белка и биотина, участвующего в синтезировании кератина, который является одним из важнейших компонентов волос. Ягоды. Они богаты витамином С, который борется со свободными радикалами, а также нормализует выработку коллагена и белка. Шпинат. Хорошо влияет на волосы благодаря большому содержанию в своем составе железа, витаминов, фолиевой кислоты. Батат. Источник бета-каротина, участвующего в синтезе витамина А, который, в свою очередь, укрепляет волосяные фолликулы и стимулирует их рост. Мясо. В нем много железа и белка, благодаря которым луковицы волос становятся сильными и насыщенными кислородом. Орехи. Это источник полезных жирных кислот, цинка, а также витаминов Е и В, которые укрепляют волосяные луковицы. Фасоль. Она восстанавливает и укрепляет волосы за счет содержащихся в ней цинка, биотина, фолиевой кислоты, белка и железа. Авокадо. Оно богато витамином Е и жирными кислотами, которые придают волосам блеск.

«Каждый день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Любое дополнительное питье воды приветствуется. Наряду с питьевой терапией следует свести к минимуму или исключить из рациона употребление продуктов с высоким содержанием сахара.

Если волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы.

В организм должно поступать 10–15 мг цинка, 5–10 мг марганца и 35–60 г хрома. Цинк содержится в проросшей пшенице, фасоли, тыквенных семечках, куриных сердечках и говядине. Марганец можно получить из черники, гречки и отрубей. Хром содержится в мяте, тунце и свекле. Комплексный поливитамин, содержащий эти минералы, не будет лишним. Никогда не поздно изменить пищевые привычки к лучшему», — рекомендует врач Хаустова.