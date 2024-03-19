Как курение влияет на лечение рака

О том, что курение вредит здоровью, все прекрасно знают, но зачастую предпочитают этот факт игнорировать. Однако бывают моменты, когда лучше всё-таки прислушаться к специалистам, чтобы не сделать себе хуже.

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Об опасности курения при обнаружении рака «Секрету» и рассказал врач.

Как курение влияет на онкологию

Врач-онколог, заместитель генерального директора клиники «Евроонко» по научной деятельности, кандидат медицинских наук Денис Романов рассказал «Секрету», что опухоли, которые развились из-за курения, более устойчивы к нехирургическому лечению. А при раке лёгкого есть более низкая вероятность обнаружения мутаций, которые позволяют использовать высокоэффективную таргетную терапию.

«Есть данные, что пациенты, продолжающие курить на протяжении всего курса лучевой терапии, имеют более скромные пятилетние показатели общей выживаемости — 23% против 55%».

По словам специалиста, курение:

оказывает неблагоприятное влияние на метаболизм многих цитотоксических агентов в печени, что увеличивает риск развития осложнений; может повлиять на эффективность ряда противоопухолевых препаратов, например, эрлотиниба и гефитиниба, что может потребовать введения более высоких доз (почти в два раза); повышает риск возникновения мукозитов — поражения слизистых оболочек как верхних дыхательных и пищеварительных путей, так и желудочно-кишечного тракта.

Человек с онкологией, курит он или нет, рискует столкнуться с воспалением, отёком, болью, а вследствие этого — с необходимостью принятия анальгетиков, антибиотиков, гормональных препаратов, составления специализированной диеты. Однако тут есть нюанс.

«Это совершенно не значит, что они в равной степени прочувствуют последствия лечения, так как продукты горения табака вторгаются в слизистую оболочку полости рта и нарушают процесс её заживления. Поэтому некурящие пациенты переносят побочные эффекты лучевой терапии и химиотерапии гораздо легче и быстрее восстанавливаются».

Когда нужно бросать курить при онкологии

Как объяснил врач, бросать курить накануне курса химиотерапии или даже за пару недель уже нет смысла — организм не успеет очиститься, прийти в себя и набраться сил, чтобы бороться с раком в стрессе от препаратов.

«Бросив курить сразу после обнаружения злокачественной опухоли, пациент имеет шансы подойти к курсу терапии в хорошей физической и "биохимической" форме. Согласно исследованиям, отказ от курения за один-два месяца до начала терапии может, например, значительно снизить риск столкновения с худшими темпами заживления ран и разрешения процессов воспаления».

Хотя это не значит, что если упустил хороший момент бросить курение, то уже можно и запариваться. По словам врача, отказаться от сигарет никогда не поздно и для этого подойдёт любое время. Правда, лучше раньше, чем позже.

Ранее психиатр и нарколог Исаев рассказывал, что происходит с организмом после отказа от курения. Узнать об этом можно здесь.

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