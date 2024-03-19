Дефицит витамина B6 проявляется депрессией, спутанностью сознания, а также воспалением языка (глоссит), а также небольшими язвами на коже, во рту (стоматит) и в углах рта, рассказала NEWS.ru эндокринолог Вероника Савенко. Она отметила, что B6 не синтезируется в организме человека и должен поступать с пищей.

В6 не синтезируется в организме, должен поступать с пищей. В головном мозге синтез нейромедиатора серотонина из аминокислоты триптофан зависит от витамин В6. Симптомы дефицита В6: раздражительность, депрессию, спутанность сознания, воспаление языка (глоссит), трофические нарушения в виде язв на коже или язв во рту (стоматит), язвы кожи в углах рта (ангулярный стоматит), — добавила Савенко.

Эксперт подчеркнула, что дополнительный прием B6 могут назначать при депрессиях, вызванных стрессом у женщин в пременопаузе. По ее словам, B6 в больших количествах содержится в мясе, говяжьих почках и печени, треске и тунце, желтке куриных и перепелиных яиц, а также в фундуке, грецком и кедровом орехах, миндале и в плодах макадамии.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.