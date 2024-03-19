Доктор рассказал о симптомах остеопороза

Многие люди и не подозревают, что больны остеопорозом — заболеванием костей скелета. Из-за него у человека учащается вероятность получать переломы в самых безобидных ситуациях. Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о симптомах недуга.

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«Упали со стремянки или на улице чуть перекосило в сторону - и сразу перелом? В нашей стране каждую минуту происходит семь переломов позвонков, а каждые пять минут - перелом шейки бедра! И связаны они с остеопорозом - заболеванием костей скелета, когда даже минимальная травма - уже перелом», - говорит доктор.

Абакумов отмечает, что остеопороз наблюдается у каждой третьей женщины в возрасте после 50 лет. Возникает этот недуг обычно из-за нарушения обмена веществ. Встречается даже у детей. Интересно, что большинство болеющих болеют остеопорозом «молча» и даже не подозревают о наличии у себя этого заболевания.

Прежде всего переломам подвержены позвонки и шейка бедра. После нескольких переломов появляются такие симптомы, как снижение роста, выступающий живот, боли за грудиной, изжога, быстрое насыщение при еде, снижение веса, осложнения при движении, боли в спине и в тазобедренном суставе. Заболевание может передаваться и по наследству, а главная его «химическая» причина — дефицит в организме кальция, магния, белка и витамина D.

При остеопорозе компрессионные переломы позвонков могут возникать даже при кашле или сгибании тела. Это приводит к нарушению нормального дыхания. Падение на бок чревато переломом бедра с появлением инфекции и повреждением легочной артерии. Постепенно идет деформация позвоночника и растет «вдовий горб», что может сделать человека ниже на 35 сантиметров.

Определить последствия остеопороза можно несколькими способами. Необходимо сделать рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника, рентгенографию костей скелета для измерения минеральной плотности котной ткани, а женщинам старше 65 лет делают денситометрию. Она рекомендована для пациенток с факторами риска, среди которых остеопороз в семейном анамнезе, низкий индекс массы тела, употребление табака, бессимптомные компрессионные переломы позвоночника.

Поставить диагноз остеопороза можно лишь на основании низкотравматического перелома, снижения минеральной плотности костной ткани или совокупности факторов риска. В лаборатории помогут исключить другие заболевания скелета, которые могут иметь при этом место.