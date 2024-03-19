Питание при эндометриозе: какие продукты ослабляют и усиливают боль

Диетолог Драйвер-Дэвис: уменьшить боль при эндометриозе помогут полезные жиры. По её словам, они — действенное дополнение обезболивающих и гормональной терапии. Учитывая то, что лекарства от этого заболевания нет, а им страдает каждая 10-я женщина, изменение питания хотя бы поможет облегчить состояние.

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Также специалист рассказала Daily Mail, какие продукты только усугубят ситуацию.

Обязательные продукты при эндометриозе

Рыба, и лучше всего жирная — лосось, скумбрия и сардины. В её составе много омега-3, обладающей противовоспалительными свойствами.

В неделю нужно съедать минимум две порции рыбы, одна из которых — жирная, порекомендовала Британская служба здравоохранения.

Также омега-3 содержится в льняном масле, грецких орехах и яйцах.

Овощи, особенно крестоцветные — брокколи, цветная и брюссельская капуста. Овощная клетчатка важна при эндометриозе для поддержания регулярности стула и помогает питать кишечный микробиом, необходимый для здоровой иммунной системы.

Какие продукты плохи при эндометриозе

Красное мясо. По результатам многих исследований, страдающие эндометриозом испытывали меньше боли, если отказывались от мяса или сокращали его потребление.

Врач-диетолог Лорна Драйвер-Дэвис рекомендует не исключать его, а лишь снизить количество. По её словам, в красном мясе содержатся питательные вещества, например железо и B12, а также витамины.

Жирная еда способна усилить боль. Плюс исследования показали, что у женщин, потребляющих больше трансжиров, преимущественно содержащихся в жареной и обработанной пище, с большей вероятностью разовьётся эндометриоз.

Обработанные продукты содержат «плохие» жиры, которые могут усилить воспаление, к тому же они содержат неестественные вещества и консерванты.

Сахар и алкоголь. Они оба — воспалительные «антипитательные вещества», которые усугубляют состояние.

Что такое эндометриоз

Эндометриоз — это гинекологическое заболевание, при котором слизистая оболочка, выстилающая полость матки, выходит за её пределы.

Слизистая, или эндометриоидная ткань, выстилает полость матки. Обычно она растёт, погибает, отторгается и кровоточит в каждом менструальном цикле. Если она выходит за пределы полости матки — негативно влияет на окружающие ткани в брюшной полости. Последствия — образование спаек, слипание соседних органов друг с другом и образование рубцовой ткани, рассказала гинеколог-эндокринолог сервиса Docma.ru Мария Анисимова.

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