Как проявляется аллергия на тушь: шесть самых частых заболеваний

Многие россиянки, даже если не любят краситься или не разбираются в макияже, всё равно имеют у себя в косметичке тушь для ресниц, потому что умений для неё никаких не нужно, времени забирает минимально, а взгляд делает выразительнее.

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Однако иногда тушь может вызвать аллергию и не только. Об этом и рассказали специалисты.

Почему тушь вызывает аллергию

По словам дерматолога Марины Николаевой, никто не старается сделать тушь намеренно токсичной, поэтому в её состав входят протестированные вещества в таких количествах, в каких они не могут вызвать какую-то реакцию на глазах.

Обычно тушь изготовляют из восков, полимеров, пигментов, консервантов, ухаживающих за стержнем волоса добавок (касторового, арганового масла, пантенола, токоферола и других). На упаковке должна быть пометка «пройден офтальмологический контроль» или «протестировано под контролем дерматологов и офтальмологов». А если есть склонность к аллергиям, то нужно искать и надпись «гипоаллергенно».

Симптомы аллергии на тушь

Вообще, аллергия — это понятие растяжимое и на глазах она может проявляться в виде различных заболеваний. О них и рассказала подробнее офтальмолог Алина Волкова. Обычно в качестве реакции на тушь появляются:

аллергический контактный дерматит век (шелушащиеся высыпания на верхних и/или нижних веках, а также над и под глазами, зуд, жжение, покалывание, отёк);

острый аллергический конъюнктивит (зуд век, двусторонние покраснение, отёк конъюнктивы и век, водянистые выделения, корочки на ресницах по утрам);

токсический конъюнктивит (жжение в глазах, двустороннее покраснение, слизистые выделения, зуд, отёк, корочки на веках);

блефарит;

ячмень/халязион;

синдром сухого глаза.

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