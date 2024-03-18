Акупунктурный массажер: польза или вред?

И многое зависит от настроя человека. Некоторая польза от таких приспособлений всё же есть, но надеяться, что они спасут от всех болезней, уж точно не стоит. Да и к тому же у этих массажёров немало противопоказаний. Подробнее обо всём Life рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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Что означает акупунктурный массаж

Акупунктура, или иглоукалывание, — это один из методов древней китайской медицины. В его основе — воздействие на определённые точки на теле.

Самые известные приспособления — аппликаторы Кузнецова и Ляпко. Оба представляют собой коврики с игольчатыми вставками. Различие одно — у первого иголки из пластика, у второго — из металла.

Также сейчас набирают популярность тапочки шиацу. В них вместо стельки — шипы и магниты, которые также воздействуют на биологически активные точки.

«Акупунктурными массажёрами можно воздействовать прямо на открытое тело. Для первого сеанса будет достаточно пяти минут, затем время воздействия можно будет постепенно увеличить до получаса и даже больше», — объяснил Иванов.

В чём смысл акупунктурных массажёров

Акупунктурным массажёрам приписывают множество чудодейственных свойств: якобы они позволяют улучшить кровоснабжение тканей, привести мышцы в тонус, снять мышечные спазмы и восстановить подвижность суставов, хорошо влияют на состояние иммунной системы, избавляют от приступов головной боли, повышают работоспособность, регулируют работу пищеварения и оказывают омолаживающее действие на организм.

«Однако не стоит воспринимать массажёры как универсальное лекарственное средство от всех болезней. Это скорее инструмент духовной практики. Многое зависит от внутреннего настроя человека», — сказал врач.

Плюсы акупунктурных массажёров

По словам Иванова, от акупунктурных массажёров есть некоторый положительный эффект. Но в Сети им приписывают больше соответствующего действительности:

Использование для игольчатых модулей разных металлов и их сочетаний помогает создать в организме целительные токи. Это не доказано научно, поэтому всего лишь маркетинговая уловка. Массажёры не могут прицельно воздействовать на биологически активные точки. Добиться этого способна иглорефлексотерапия, когда специалист вводит в нужные точки стерильные иглы.

Кому противопоказаны акупунктурные массажёры

Акупунктурные воздействия запрещены при:

сердечно-сосудистых заболеваниях; артериальной гипертензии; беременности; менструации; выраженном варикозе и тромбофлебите.

Если собираетесь использовать акупунктурный массажёр, в любом случае сперва поговорите с врачом.

Тем, у кого противопоказаний нет, нельзя воздействовать на участки тела с родинками, папилломами и прочими новообразованиями.

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