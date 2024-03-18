Ашвагандха: помогает при бессоннице и прибавляет энергии в течение дня

Велнес-тренды постоянно предлагают нам попробовать новые травы и порошки — и восхититься их чудодейственными свойствами. Некоторые из натуральных средств действительно оказываются весьма эффективными в улучшении общего самочувствия и отдельных аспектов здоровья. Например, ашвагандха.

© WomanHit.ru

Что такое ашвагандха

Это одна из важнейших трав в аюрведе — традиционной форме альтернативной медицины, основанной на индийских принципах естественного исцеления. Люди тысячелетиями используют ашвагандху для снятия стресса, повышения уровня энергии и улучшения концентрации внимания.

В переводе с санскрита «ашвагандха» означает «запах лошади», что передает как аромат травы, так и ее потенциальную способность увеличивать ментальную и физическую силу. Ботаническое название растения — Withania somnifera, оно также известно под несколькими другими названиями, включая «индийский женьшень» и «зимняя вишня».

Растение ашвагандха — это небольшой кустарник с желтыми цветами, который произрастает в Индии и Юго-Восточной Азии, используются экстракты или порошок из корней или листьев растения.

В чем основные свойства этой добавки?

Помогает уменьшить стресс и тревожность

Ашвагандха, пожалуй, наиболее известна своей способностью снимать стресс. «Она классифицируется как адаптоген — вещество, которое помогает организму справляться со стрессом. Он также снижает активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (HPA) — системы, регулирующей реакцию организма на стресс», — объясняет Наталья Ефанова, специалист по аюрведе.

Улучшение спортивных результатов

Исследования показали, что ашвагандха может быть полезной добавкой для спортсменов.

«Эта трава повышает физическую работоспособность, в том числе силу и способность тканей усваивать кислород во время тренировок. А от этого напрямую зависит нормальная работа сердца и легких», — говорит Наталья.

Уменьшение симптомов некоторых психических заболеваний

Ашвагандха может помочь справиться с депрессией, тревогой, бессонницей и другими психическими и неврологическими проблемами. Конечно, это никак не означает, что другие средства терапии можно исключить.

«Растение может улучшить когнитивные функции у определенных групп населения, включая пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями и людей, страдающих шизофренией. А еще — повысить степень концентрации, внимания и скорости обработки информации», — утверждает Наталья.

Повышение тестостерона и увеличение фертильности у мужчин

Было обнаружено, что прием ашвагандхи значительно повышает концентрацию сперматозоидов, объем спермы и подвижность сперматозоидов у мужчин с низким уровнем спермограммы.

Снижение уровня сахара в крови

Ашвагандха может принести определенную пользу людям с диабетом или высоким уровнем сахара в крови. «Дело в том, что некоторые соединения в составе ашвагандхи — в том числе одно из них под названием аферин А (WA) — обладают мощной антидиабетической активностью и могут стимулировать клетки к поглощению глюкозы из кровотока», — говорит Наталья. Эти же соединения помогают уменьшить воспаление в организме.

Улучшение сна

Многие люди принимают ашвагандху для улучшения засыпания, и некоторые данные свидетельствуют о том, что она значительно улучшает качество сна и умственную активность после пробуждения.