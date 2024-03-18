$91.98+0.11100.24+0.27
Войти в почту

В 2024 году получат лечение 10 тыс. пациентов с гепатитом С, инфицированных ВИЧ

Более 10 тыс. человек, инфицированных ВИЧ и гепатитом С, получат лечение в 2024 году благодаря дополнительному финансированию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В 2024 году получат лечение 10 тыс. пациентов с гепатитом С, инфицированных ВИЧ
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшие три года дополнительно направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

"Для пациентов с гепатитом С, инфицированных ВИЧ выделим дополнительно по 1,1 млрд рублей. Это позволит только в этом году пролечить суммарно более 10 тыс. пациентов", - сказала она.
Болезни и лекарства
Михаил Мишустин
Татьяна Голикова
Правительство РФ