В 2024 году получат лечение 10 тыс. пациентов с гепатитом С, инфицированных ВИЧ
Более 10 тыс. человек, инфицированных ВИЧ и гепатитом С, получат лечение в 2024 году благодаря дополнительному финансированию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшие три года дополнительно направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека.
"Для пациентов с гепатитом С, инфицированных ВИЧ выделим дополнительно по 1,1 млрд рублей. Это позволит только в этом году пролечить суммарно более 10 тыс. пациентов", - сказала она.