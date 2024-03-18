Названа лучшая диета для уменьшения боли при эндометриозе

Для уменьшения симптомов эндометриоза, лучшим решением будет включить в рацион полезные жиры, считает диетолог Лорна Драйвер-Дэвис. Другие ее советы по питанию при этом неизлечимом заболевании приводит Daily Mail.

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Драйвер-Дэвис указала, что лекарства от эндометриоза не существует, однако диета способна заметно облегчить его симптомы, в том числе уменьшить боль. По словам специалистки, в состав такой диеты обязательно должно входить много рыбы. Лучше всего, если это будет лосось, скумбрия или сардины, так как в них содержатся рекордные дозы жирных кислот омега-3.

Помимо этого, Драйвер-Дэвис посоветовала обязательно включить в рацион больше овощей. Она объяснила, что сами по себе они не снимут болевые ощущения, зато клетчатка, которая в них содержится, поможет наладить регулярный стул, что не даст эстрогену накапливаться и усугублять симптомы эндометриоза. Наиболее подходящими для этой цели овощами специалистка назвала брокколи, цветную и брюссельскую капусту.

Также, чтобы контролировать заболевание, Драйвер-Дэвис рекомендовала сократить или полностью отказаться от алкоголя, сахара и молочных продуктов.

Ранее врач-гинеколог Мария Конакова предупредила, что эндометриоз является неизлечимым заболеванием, которое может стать причиной бесплодия. По ее словам, причины возникновения этой болезни до сих пор неизвестны.