Врачи в Подмосковье удалили жабры четырехлетнему ребенку

Хирурги Видновской клинической больницы прооперировали четырехлетнего ребенка, у которого была обнаружена редкая патология – рудимент жаберной дуги. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно и рудимент был удален. В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются, то есть заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ – канал. Если последний замкнут с двух сторон – возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко – рудимент жаберной дуги в виде кости. И вот такой редкий случай нам встретился в нашей практике», – цитирует пресс-служба заведующую отделением детской хирургии больницы Викторию Жиронкину.

В министерстве добавили, что в в настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, его выписали домой.