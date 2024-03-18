Врач заявила, что пожилым людям и детям опасно поститься

Людям с хроническими заболеваниями перед соблюдением Великого поста, который начинается у православных христиан 18 марта, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Об этом kp.ru рассказала врач – кардиолог и диетолог, главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

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По ее словам, специалист поможет определить, какие ограничения будут посильными при конкретных болезнях. Особенное внимание своему самочувствию стоит уделять людям с сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта, уточнила эксперт.

Помимо этого, соблюдать пост может быть опасно пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также детям, предупредила Стародубова.

Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что во время Великого поста важно сохранять рацион сбалансированным, чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем. По ее словам, чтобы добиться сытости при отсутствии белка люди часто начинают потреблять большое количество углеводов, в том числе простых. В результате дисбаланса могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи и ногтей, начнет расти вес, предупредила специалист.