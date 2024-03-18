Названы угрожающие жизни осложнения невылеченной ветрянки

Игнорирование лечения ветрянки может привести к серьезным осложнениям, таким как гепатит и пневмония, сообщила педиатр Татьяна Заносова для NEWS.ru. При подозрении на заболевание нужно сразу же обратиться за помощью к врачу, уточнила она.

Наиболее серьезными осложнениями ВО являются: бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, пневмония, энцефалит, синдром Рея (быстро прогрессирующая, угрожающая жизни острая энцефалопатия, сочетающаяся с поражением печени. — NEWS.ru) и гепатит, — предупредила врач.

Сегодня уже существует эффективное лечение против данного вируса, подчеркнула Заносова. Поэтому важно при первых подозрениях на ветряную оспу обратиться к специалистам, напомнила она.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что симптомами ветрянки у взрослых являются высокая температура тела, головная боль, слабость и потеря аппетита, а также красные пятна на коже, быстро превращающиеся в маленькие зудящие пузырьки с жидкостью. Волдыри могут лопаться и образовывать корочки, уточнил врач.

До этого детский аллерголог Елена Гучапшева рассказала, что ветрянка переносится детьми и в легкой, и в тяжелой форме. По ее словам, главными симптомами заболевания являются температура до 39 градусов Цельсия, лихорадка, а также пятнисто-папулезная сыпь на туловище на второй — восьмой дни.