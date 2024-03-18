Британцы вынуждены удалять зубы сами себе из-за отказов стоматологов

Протестующие британцы намерены в понедельник взять в кольцо здание парламента после того, как из-за сокращения государственного финансирования большинство стоматологов в Англии перестали принимать новых пациентов по линии Национальной службы здравоохранения (NHS).

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Петиция газеты The Mirror с призывом положить конец "темному веку стоматологии" собрала 200 тысяч подписей, и люди со всей Британии поделились с изданием своими ужасными историями.

Так, Алан Рэймонд из Саутпорта сказал, что он не мог найти стоматолога Национальной службы здравоохранения в течение двух лет и ему пришлось вырвать себе зуб мудрости самому. Алекс Гибсон из Сток-он-Трент рассказал:

"Я не был на приеме у стоматолога более пяти лет. Я удалил один зуб отверткой, а другой плоскогубцами".

В 2023 году более 12 миллионов человек не смогли получить доступ к стоматологической помощи NHS - более 1 из 4 взрослых в Англии. В то же время, по данным газеты, 90 процентов стоматологических клиник больше не принимают бесплатно новых взрослых пациентов по направлениям Национальной службы здравоохранения. Данные Палаты общин показали, что в прошлом году 40 процентов британских детей не прошли рекомендованный ежегодный осмотр. Авторы петиции призвали восстановить финансирование стоматологических услуг и нанять больше стоматологов NHS.

Британия тратит наименьшую долю своего бюджета здравоохранения на стоматологическую помощь, чем любая европейская страна. Государственные расходы на стоматологические услуги в Англии сократились на четверть в реальном выражении в период с 2010 по 2020 год.

В парламентском отчете Специального комитета здравоохранения нынешние контракты стоматологов NHS названы "несоответствующими назначению", а состояние службы охарактеризовано как "неприемлемое в 21 веке". Система фактически устанавливает квоты на максимальное количество пациентов Национальной службы здравоохранения, которых может принять стоматолог.

Кроме того, она ограничивает количество процедур, которые они могут выполнять каждый год. Стоматологи также получают одинаковую плату за установку трех или двадцати пломб. Авторы петиции призвали изменить систему оказания услуг таким образом, чтобы она позволяла стоматологам лечить пациентов в зависимости от их потребностей.