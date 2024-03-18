Уролог назвал симптомы, предшествующие импотенции

Эректильная дисфункция — импотенция — является частой проблемой у мужчин. Нередко она связана с возрастом и иными факторами, однако специалисты отмечают, что перед ее появлением могут наблюдаться некоторые симптомы, служащие определенным сигналом. Об этом рассказал врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

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— Одним из первых симптомов, указывающих на возможное развитие импотенции, является уменьшение интереса к половой активности. Это может проявляться как ухудшением эмоционального отклика, так и уменьшением частоты мыслей об интимной близости, — рассказал эксперт.

По его словам, ослабление эрекции или ее полное отсутствие во время полового акта может быть признаком надвигающейся импотенции.

Чрезмерная усталость или общая слабость также могут являться признаками нарушения сексуальной функции. Это может быть спровоцировано физическими и психологическими факторами: стрессом, депрессией, неактивным образом жизни.

Некоторые мужчины, страдающие от надвигающейся импотенции, также могут испытывать проблемы с мочеиспусканием: частое мочеиспускание, слабое напряжение струи или болезненные ощущения во время похода в уборную. Все это может говорить о нарушениях функционирования предстательной железы, отметил Гончиков.

— Некоторые мужчины, испытывающие предстоящую импотенцию, могут столкнуться с проблемами эякуляции, такими как задержка эякуляции или отсутствие ощущения оргазма. Это может быть связано с нарушением нервной системы или гормональными проблемами, — добавил уролог.

При этом врач уточнил, что наличие одного или нескольких из перечисленных симптомов не всегда говорит о развитии импотенции. Тем не менее он посоветовал обращаться к медикам при наличии этих факторов для более подробной консультации, передает «Газета.RU».

— Раннее выявление и лечение проблемы может помочь предотвратить развитие полноценной импотенции, — резюмировал Гончиков.

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