Что сигнализирует о заражении туберкулезом

Первыми признаками туберкулеза являются слабость, сонливость, плохой аппетит, температура 37–37,5 градуса, а также сухой кашель и заостренные черты лица, рассказала NEWS.ru терапевт Ирина Должкова. По ее словам, симптомы могут различаться в зависимости от возраста пациента, состояния здоровья и локализации.

Первые признаки туберкулеза различаются в зависимости от возраста, состояния здоровья и локализации. Может появиться слабость, сонливость, плохой аппетит, температура тела 37–37,5. Появляется сухой кашель. Черты лица становятся заостренными. Маленькие дети перестают прибавлять в весе, — подчеркнула Должкова.

Ранее врач Екатерина Курбатова рассказала, что появляющийся во время сна холодный пот может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами, гормональных изменениях. Специалист отметила, что холодный пот также является симптомом инфекций, туберкулеза и ВИЧ.

Среди возможных причин появления пота во сне выделяют гипергидроз — нарушение системы потоотделения. Кроме того, проблема может появиться на фоне низкого уровня сахара в крови и приема лекарственных препаратов. Курбатова добавила, что повышенное потоотделение по ночам возникает из-за стрессов, кошмаров и проблем со сном.