Врач объяснил, как надолго сохранить почки здоровыми

Доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Лариса Волкова рассказала, как поддержать здоровье «фильтров организма».

По словам специалиста, почки выполняют много важных функций в организме человека. Они очищают кровь от ненужных органических, неорганических и токсичных веществ, а также выводят излишки жидкости, нормализуют водно-солевой баланс и стабилизируют кровяное давление.

Нарушения в работе данного органа могут привести к серьезных проблемам, поэтому важно их как можно быстрее выявить. Так, основными симптомами, указывающими на то, что стоит проверить почки, чаще всего становятся возникновение цистита, отечность лица, необъяснимая потеря аппетита, частые позывы к мочеиспусканию, повышение температуры и кровяного давления.

Развитию различных заболеваний почек, как правило, способствуют неправильный образ жизни, постоянное недосыпание, переохлаждение, бесконтрольный прием лекарств, курение, чрезмерное употребление алкоголя, соленых и белковых продуктов.

Как сообщает «Волгоградская правда.ру», чтобы надолго сохранить почки здоровыми, Лариса Волкова рекомендует не злоупотреблять мясом, отказаться от про­дук­тов быс­тро­го при­готов­ле­ния, пить больше воды, контролировать вес и принимать лекарства строго по инструкции.

Также стоит помнить про опасность различных растворителей, инсектицидов и фунгицидов. Они содержат вещества, которые могут причинить вред жизненно важному органу.