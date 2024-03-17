Как самостоятельно справиться с поллинозом?

Межсезонье – непростое время для организма, которому приходится подстраиваться к внешним изменениям. Весной зеленеют растения, распускаются цветы – чувствительным людям нужно быть начеку, так как непереносимость пыльцы растений – один из самых распространенных видов аллергии. Как распознать весеннюю аллергию и что с этим делать, выяснила Общественная служба новостей.

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Аллергия – ответная реакция организма на раздражающие факторы. Весной ее называют поллинозом. Его симптомы проявляются внезапно и сохраняются длительное время. Это слезливость, заложенность и отечность носа, першение в горле, конъюнктивит. Иногда наблюдаются слабость, головокружение, утомляемость, а также потливость и тошнота. Появление сухого кашля может сопровождаться приступами астмы. Нередко аллергию путают с простудными заболеваниями. Однако для нее не свойственно повышение температуры тела.

В случае регулярного появления симптомов аллергии в период межсезонья следует обратиться к врачу. Специалист выпишет направление на прохождение необходимых анализов. Тем не менее во время обострения болезни можно самостоятельно облегчить симптомы.

Прежде всего во время цветения и пыления растений рекомендуется реже выходить на улицу. Гулять можно вечером в безветренную погоду. Также специалисты советуют выбирать более закрытую одежду: верх с длинными рукавами, солнцезащитные очки, шляпы с широкими полями.

Женщинам в период обострения аллергии нужно заменить тональный крем легкой минеральной пудрой – в этом случае пыльца растений не будет прилипать к лицу.

Дома не следует открывать окна, лучше использовать очистители и увлажнители воздуха. После прихода с улицы надо тщательно умывать лицо и принимать контрастный душ.

Кроме того, во время обострений болезни не следует пользоваться парфюмерией, надо отказаться от алкоголя и не употреблять отвары и настои из лекарственных трав. Также в период межсезонья рекомендуется чаще купать домашних питомцев и расчесывать их шерсть. Животные – одни из переносчиков аллергенов.

Ранее стало известно, что российские ученые совместно с сотрудниками Венского медуниверситета работают над новой вакциной от аллергии на пыльцу березы.