Врачи предупредили о риске развития детской слепоты из-за смартфонов

Дети и подростки могут сильно испортить, а иногда — и вовсе потерять зрение из-за чрезмерного использования смартфонов. Об этом сообщили британские офтальмологи, заявление которых цитирует портал Daily Mail.

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По данным медиков, за последние 50 лет в Великобритании стали в два раза чаще выявлять близорукость среди детей — в возрастной группе от 15 до 16 лет это заболевание глаз диагностировано у каждого четвертого ребенка.

Близорукость возникает у детей и подростков из-за того, что они слишком мало рассматривают удаленные предметы при дневном свете и по большей части смотрят в экраны телефонов.

«Близорукость — это не просто необходимость носить очки, люди могут ослепнуть из-за близорукости. Это не рядовое событие, это серьезная угроза», — цитирует издание слова врача Джона Болджера.

Он заявил, что ухудшение зрения можно приравнять к пандемии.

Ранее сообщалось, что проблемы со зрением у 8-летнего мальчика оказались симптомом болезни-приговора, с которой ребенку осталось жить не более 10 лет.