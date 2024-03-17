Врач предостерег от сдачи анализа кала на дисбактериоз

Анализ кала на микробиоту малоинформативен, не влияет на тактику лечения и в большинстве случаев является рудиментом. Об этом «Абзацу» рассказал врач высшей категории, терапевт, кардиолог, диетолог, руководитель отдела терапии и кардиологии МКЦ №3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Константин Иванов.

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Нарушение состава и здоровья микробов кишечника, также известное как дисбактериоз, может возникнуть, например, после приема антибиотиков. Однако он не представляет самостоятельного заболевания и не может быть диагнозом. В анализе на дисбактериоз нет никакого смысла, считает Иванов.

«Во-первых, анализ обнаруживает, условно говоря, только 20–30 видов кишечных бактерий из тысячи, которые обитают в кишечнике. Во-вторых, даже если в посеве будет зафиксирован рост того или иного штамма бактерий, то, каким он будет, зависит от многих внешних факторов», — объяснил врач.

До этого российские ученые выяснили, что более разнообразный состав кишечных микробов может повышать шансы на успешную иммунотерапию рака.