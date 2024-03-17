Симптомы язвенного колита и болезни Крона

К врачу стоит обратиться при дискомфорте в животе, повышенном газообразовании.

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Кровь в стуле может свидетельствовать о серьёзной патологии.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Павел Плетнер.

«Это боль в различных отделах живота, это кровь в стуле, это слизь, это повышенное газообразование. Не значит, что все они будут сопутствовать заболеванию. Пациент может прийти с жалобами на эпизод выделения крови, и больше ничего. При осмотре врача уже может насторожить какой-то воспалительный процесс в перианальной области, в анальном канале, в нижних отделах прямой кишки при аноскопии, при ректоскопии. Может быть просто какая-то язвочка, но за ней может скрываться как болезнь Крона, так и язвенный колит. Болезнь Крона поражает весь желудочно-кишечный тракт, проявляться может и во рту, и в желудке в виде каких-то язвочек. Язвенный колит, как правило, в молодом возрасте начинается с нижних отделов прямой кишки и распространяется выше».

Ранее онколог предупредил о способности полипов перерождаться в колоректальный рак. Процесс занимает от 5 до 10 лет.

Для предупреждения онкозаболевания полипы рекомендуется удалять. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. Петровского Аркадий Беджанян.

COVID-19 на 59% повышает риск развития болезни Крона и на 68% — саркоидоза. Выводы исследователей в октябре прошлого года были опубликованы в статье в журнале Jama Network Open.