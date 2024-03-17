Сколько времени нужно для лечения грыжи диска без операции

Средний срок лечения болевого синдрома при неосложненной грыже составляет три-пять месяцев, после чего начинается работа над заживлением диска: она может занять до года. Об этом aif.ru рассказал врач-рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Воробьевский.

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Размер межпозвонковой грыжи не влияет на уровень боли. Также не всегда нужна операция по ее удалению. Она однозначно нужна при ослаблении (парезе стопы), отраженной боли (когда боль отдает не в одну, а в обе ноги) и нарушении мочеиспускания и дефекации. С этими симптомами нужно срочно обратиться в больницу, иначе возможны необратимые изменения.

Врач отметил, что при неосложненных грыжах могут быть эффективны физиотерапия, лекарственная терапия и мягкие мануальные техники у врача. Однако важно не только избавиться от боли, но и создать условия для заживления тканей межпозвонкового диска. Для этого следует исключить бег, прыжки и подъем тяжестей, а также тренироваться под присмотром реабилитолога. Средний срок лечения болевого синдрома при неосложненной грыже составляет три-пять месяцев. Период заживления грыжи занимает от пяти месяцев до года и также требует работы с реабилитологом.