Какие лекарства от COVID-19 разрабатывают в России

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний нового препарата от коронавируса «КОВИД-глобулин». Лекарство создано на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19. Оно уже доказало свою эффективность в ходе предварительных исследований.

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О его особенностях и о том, какие еще препараты в нашей стране разрабатываются от новой инфекции, — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о чудо-лекарстве

Препарат был зарегистрирован 31 марта 2021 года, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках процедуры, позволяющей его применение в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Разработан «КОВИД-глобулин» холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и является первым в мире антиковидным иммуноглобулином.

Фактически это концентрированный раствор, содержащий белки плазмы человека, перенесшего вирус, и непосредственно антитела к COVID-19. Наличие этих компонентов позволяет предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции и помогает организму с ней бороться, пока не выработается собственный иммунитет. Вводить его необходимо внутривенно.

Лекарство уже прошло доклинические испытания и первую фазу клинических тестов. Серьезных побочных реакций, кроме зуда, сыпи и головной боли и т. д., следует из данных ГРЛС, выявлено не было. Вторая фаза клинических испытаний данного препарата началась в Москве. Как сообщают в департаменте здравоохранения столицы, в ней примут участие 156 пациентов с COVID-19, проходящих лечение в шести стационарах города. Продлятся исследования примерно два–три месяца.

Как лечат плазмой

Столица также довольно серьезно помогла разработчикам лекарства, передав 2,5 тонны плазмы крови пациентов, переболевших коронавирусом. Данное вещество в Москве заготавливают уже больше года. Сдать кровь после перенесенного вируса может любой желающий в восьми пунктах приема.

Подробная информация о том, как стать донором плазмы, размещена на сайте mos.ru.

После забора крови ее переливают стационарным больным со средней или тяжелой формой ковида. И более чем в половине случаев пациентов не переводили на аппарат искусственной вентиляции легких.

Как рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок, подобный метод лечения использовался как в российских, так и в зарубежных больницах.

— Это относится к продуктам донорской крови, поэтому препарат не требовал клинических испытаний, регистрации. Потому что переливание плазмы — процедура, которая относится к трансфузиологии. Она разрешена во всех странах, и дополнительных клинических испытаний, кроме самого испытания, действует или не действует препарат, не требовалось, — объяснил эксперт.

«КОВИД-глобулин» может подойти и для профилактики

Переливание цельной плазмы, отмечает Болибок, дает в общем-то положительный эффект, но ожидалось, что он будет более ярко выраженным.

В случае с применением «КОВИД-глобулина» для лечения пациентов, добавляет иммунолог, необходимо дождаться результатов расширенной фазы исследований, чтобы понять, насколько он облегчает течение инфекции.

Также специалист не исключил, что лекарство удастся использовать и для профилактики COVID-19 среди людей, контактировавших, например, с заболевшим. И вот здесь эффект от его применения вполне может быть очень ярко выраженным — контактные просто не подхватят инфекцию.

Вылечим коронавирус «МИРом-19»

«КОВИД-глобулин», по словам иммунолога, — не единственный российский лекарственный препарат, разрабатываемый, помимо вакцин, для борьбы с коронавирусом. Буквально на днях Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства запатентовал торговую марку «МИР-19».

— Данное лекарство основано на малых интерференционных РНК. Это совершенно новый тип препаратов, раньше таких у нас не было. Суть заключается в том, что есть короткие цепочки — малые интерференционные РНК. И если их вводить в организм зараженного человека, то они будут в инфицированных клетках вступать во взаимодействие с генетическим материалом коронавируса, и клетка перестанет реплицировать (воспроизводить — прим. «ВМ») сам вирус, вызывающий инфекцию. В итоге останавливается внутриклеточная репликация вируса, и инфекция перестает развиваться, — пояснил иммунолог.

Вводить «МИР-19» планируют через нос и с помощью ингаляции. Доклинические испытания лекарства пройдены, а первая фаза клинических находится на стадии завершения. При благоприятном исходе тестов препарат может пройти регистрацию в ГРЛС и поступить в аптеки до конца текущего года.

«Даларгин» и «Лейтрагин»

Еще один отечественный препарат, помогающий при лечении коронавируса, — «Даларгин», говорит Болибок. Изначально это лекарственное средство (а его, как и «КОВИД-глобулин», вводят внутривенно) использовалось для лечения язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и панкреатита. Но затем специалисты обнаружили, что с помощью ингаляции он хорошо помогает при ковидной пневмонии.

На основе «Даларгина» еще в прошлом году был создан и запатентован препарат «Лейтрагин», предотвращающий цитокиновый шторм — опасную реакцию иммунной системы организма. Она является одной из частых причин летального исхода во время заболевания коронавирусом.

Также «Лейтрагин», как и его прародитель, способствует заживлению тканей. Ожидалось, что лекарство станет доступно в 2021 году, но пока об этом информации нет.

Проверенный «старичок»

Помогают от коронавируса и испытанные иммуномодуляторы, пояснил Болибок.

— Он как «Даларгин» — гексапептид, аминокислотный. Если его применять, то в ингаляциях он повышает сопротивляемость к инфекциям слизистой оболочки и как средство профилактики действует хорошо. Люди попадают в контакт и не заболевают, потому что их слизистая становится невосприимчивой к вирусным возбудителям. Врачи, например, работающие в «красной зоне», могут пройти курс имунофана, у них иммунитет восстановится, — добавил эксперт.

База для новых разработок

По мнению специалиста, некоторые из препаратов могут стать основой для создания лекарств, позволяющих лечить в будущем и другие заболевания. Например, на совершенно новой платформе «МИР-19», отмечает Болибок, можно сделать огромное количество препаратов от других ОРВИ, от гриппа, аденовируса.

Кроме того, реально создать противогерпетический препарат. Поскольку герпес и гепатит C, с точки зрения иммунолога, — бич нашего времени. Данные хронические инфекции плохо поддаются лечению, заключил эксперт.

Минздрав предупреждает: перед применением медицинских препаратов необходима консультация и назначение врача.