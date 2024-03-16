Стресс и аварийные ситуации: почему нельзя переносить болезни на ногах

Часто, когда мы заболеваем, все равно продолжаем заниматься повседневными делами и ходить на работу. А многие подходят к простудам и другим заболеваниям с мыслью, что если продолжать активную жизнь, болезнь быстрее отступит. Но медицинские специалисты и психологи единодушны во мнении, что такой подход может привести к серьезным проблемам, в том числе, стрессу для психики. Нейропсихолог, нейралинер Марина Винберг рассказала WomanHit, почему нельзя переносить болезни на ногах и какие последствия это может иметь для здоровья.

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Пренебрегая отдыхом, мы углубляем проблему

Обычно легкое недомогание мы предпочитаем игнорировать, продолжая выполнять свои ежедневные обязанности. Однако так мы только делаем хуже.

Марина: «Переносить болезни „на ногах“, то есть не предоставлять организму полноценный отдых для восстановления, означает игнорировать сигналы, которые посылает наше тело».

По словам эксперта, это может спровоцировать осложнения и увеличить время восстановления.

Иммунная система требует поддержки

В период болезни иммунная система работает с повышенной нагрузкой. Если не дать ей бороться с инфекцией в полную силу, то риск заражения только увеличится, а эффективность лечения снизится. Нейропсихолог обращает внимание на то, что отсутствие должного отдыха может поставить под угрозу не только скорое выздоровление, но и дальнейшую работоспособность. Кроме того, это может привести к хроническим формам этих заболеваний или развитию новых проблем со здоровьем.

Психологический аспект

С психологической точки зрения переносить болезни на ногах — значит игнорировать собственные потребности.

«Это может быть связано с излишней ответственностью перед работой или страхом проявить слабость. Важно осознавать, что забота о своем здоровье — это проявление ответственности перед самим собой и теми, кто от нас зависит», — комментирует наш эксперт.

Работа при болезни не приносит пользы

Будучи больными, мы не можем работать так эффективно, как в полном здравии. Марина Винберг подчеркивает, что оставаясь в таком состоянии в рабочем процессе, качество работы страдает, и это может привести к ошибкам или даже аварийным ситуациям, особенно, если ваша деятельность требует высокой концентрации или физических усилий.

Общественная ответственность

Если вы ходите на работу или по другим людным местам будучи больными, вы рискуете заразить и окружающих.

«Именно по этой причине следует избегать общественных мест в период инфекционного заболевания и оставаться дома до полного выздоровления», — отмечает наш эксперт.

Как правильно действовать?

При первых признаках болезни Марина рекомендует обратиться за медицинской помощью и после этого четко следовать рекомендациям врачей. Также обеспечьте себе полный покой и хороший сон. Употребляйте достаточное количество жидкости и правильно питайтесь.