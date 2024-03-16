Контроль за ценами на лекарства в России ужесточат

Механизм контроля за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства с этого года претерпит изменения. Это следует из дорожной карты Росздравнадзора.

Данные о стоимости препаратов отныне будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств — ФГИС МДЛП. С ее помощью надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и проверить аптеки или больницы, где стоимость препаратов неправомерно завышена.

Сейчас в базе ФГИС МДЛП хранятся сведения об участниках оборота фармпродукции и всех действиях с ней. Легко узнать, как она вводится в оборот, перемещается по цепочке изготовители — посредники — медицинские учреждения и аптеки. Также можно узнать о переупаковке или выбытии из оборота.

С появлением нового функционала у ФГИС МДЛП цены на лекарства из перечня жизненно важных начнут контролироваться жестче, что повысит вероятность внеплановых проверок.

— Решение об ужесточении контроля будет стимулировать аптеки не завышать цены на определенную категорию лекарств. Согласно части 4 статьи 14.4.2 КоАП РФ, продажа жизненно важных лекарств по завышенным ценам влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 250 до 500 тысяч рублей, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Андрей Лобырев. — Это довольно существенная сумма. Поэтому, я думаю, аптекари будут заинтересованы в жестком соблюдении закона.

Между тем президент Лиги защитников пациентов, эксперт РАН, член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский считает, что властям нужно сделать лекарства вовсе бесплатными.

— В Конституции говорится, что медицинская помощь у нас — бесплатная. А что за медпомощь без лекарств? В пунктах 4 и 7 статьи 35 Федерального закона № 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ» написано, что тариф ОМС тоже содержит в себе лекарства. И не указана дифференциация — стационарно или амбулаторно.

Кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что введение бесплатного лекарственного обеспечения нецелесообразно.

— Государство готово предоставлять бесплатные лекарства только отдельным категориям льготников — например, инвалидам первой группы, ветеранам ВОВ и т.д. Также бесплатные лекарства положены некоторым категориям больных — например, ВИЧ-инфекцией, ДЦП, онкологией. Но обеспечить всех больных бесплатными лекарствами государство просто не в состоянии.

По мнению эксперта, ограничение цен на жизненно важные лекарства — это попытка государства создать баланс. Да, человек отчасти оплачивает лечение. Но оплатить его в принципе способен каждый. Не хочешь тратиться на лекарства — следи за своим здоровьем: закаляйся, занимайся спортом, больше гуляй.