Кардиолог рассказал, как светотерапия позволяет избавиться от болезней сердца

Светотерапия позволяет вылечить некоторые болезни сердца на начальных стадиях. Об этом в беседе с Banki.loans сообщил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

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По его словам, с помощью воздействия на мозг световым спектром разных оттенков, удается избавиться от ряда всевозможных недугов.

«Светотерапия давно уже применяется не только в психологии или психотерапии. Она используется при лечении некоторых кардиологических болезней. Например, при кардионеврозе или ишемической болезни сердца», - уточнил Кондрахин.

Спикер отметил, что все эти виды болезней сопровождаются учащенным сердцебиением и пульсом, болезненными ощущениями. А благодаря воздействию света, пациенту удается восстановить нормальный сердечный ритм и успокоить нервную систему.

«Как это выглядит визуально? Пациент надевает специальные очки, отражающие световую волну определенного цвета, которая позволяет воздействовать на тот или иной орган. Когда речь идет о лечении болезней сердечно-сосудистой системы, то применяются именно разные оттенки зеленого цвета», - пояснил специалист.

Кондрахин уточнил, что соответствующая терапия применима исключительно на первоначальной стадии недуга. Когда у человека развивается уже атеросклеротическая болезнь сердца, сопровождающая образованием холестериновых отложений и бляшек на стенках артерий, то воздействие света никак не позволит решить эту проблему. В данном случае следует применять уже более серьезные терапевтические методы, заключил собеседник издания.