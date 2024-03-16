Стало известно, от чего чаще всего умирают тюменцы

Жители Тюменской области чаще всего умирали в 2023 году от болезней системы кровообращения, новообразований и нервных болезней. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

«Показатель общей смертности в 2023 году в Тюменской области снизился на 7,5% по сравнению с 2022 годом. В структуре причин за 2023 год первое место занимают болезни системы кровообращения, на втором месте — новообразования, в том числе злокачественные, на третьем — нервные болезни», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе депздрава.

В структуре смертности от болезней системы кровообращения превалирует старшее население трудоспособного возраста. Ведущей причиной смерти от таких болезней является ишемическая болезнь сердца. С возрастом в сосудах начинают образовываться атеросклеротические бляшки. Они постепенно затрудняют прохождение крови, доставка кислорода к миокарду снижается.

По словам представителя департамента, в Тюменской области за последние пять лет отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения на 5,7%. Это обусловлено усилением профилактики, улучшением организации медицинской помощи, а также увеличением высокотехнологичной помощи.

В департаменте здравоохранения региона сообщали, что основной причиной смертности мужчин в городе являются болезни системы кровообращения. Огромную роль в их возникновении играют вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Они же вызывают у большинства пациентов онкологические заболевания.