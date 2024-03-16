Каждый третий житель мира страдает от аллергии об этом изданию "Реальное время" рассказала руководитель Городского аллергоцентра Виктория Делян.

Виктория Делян отметила, что согласно общемировым эпидемиологическим исследованиям аллергия на что-либо наблюдается у 25-30% населения. Таким образом у каждого третьего жителя мира наблюдается аллергический ренит.

Она добавила, что в промышленно развитых городах распространённость аллергического ренита выше, нежели в не развитых. Татарстан можно отнести к группе развитых субъектов. На территории региона находится большое количество заводов, которые загрязняют воздух поллютантами. Данный процесс усугубляет аллергизацию общества.

Ранее сообщалось, что в России разработали инновационную вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Ольга Елисютина в эфире радиостанции "Вести ФМ".