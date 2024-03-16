Сургутские врачи провели редкую операцию на головном мозге

В Сургутской травмбольнице 43-летней женщине провели редкую операцию на сосудах головного мозга без наркоза. Об этом сообщает Директор Депздрава Югры Добровольский в своем Тelegram-канале.

У женщины обнаружили крупную аневризму (расширение) мозговой артерии. Обычно их убирают с помощью эмболизации: аневризму плотно утрамбовывают специальной спиралью, перекрывая к ней доступ крови. Но женщине этот метод не подходил, и врачи решили провести операцию на мозге.

У пациентки также нашли резкое сужение артерии вблизи аневризмы, но оно никак не беспокоило ее. Отсутствие симптомов заставило врачей предположить, что этот сосуд не играет важной роли в кровоснабжении мозга, а его функции взяли на себя другие сосуды.

Чтобы проверить это, они провели операцию без использования наркоза. Если бы врачи ошиблись, и сосуд был важен для кровоснабжения, женщина сразу бы ощутила ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях. Но этого не произошло, и врачам удалось полностью выключить сосуд из кровотока. Операция продлилась менее часа, сама пациентка не чувствовала боли и сообщила лишь о том, что слышала скрежет хирургических инструментов. Вмешательство выполнили через прокол в бедре.