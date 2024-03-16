Россиянам рассказали о возможных последствиях нового штамма туберкулеза

В России существуют современные лекарства для борьбы с новым штаммом туберкулёза, который распространяется в Великобритании. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

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По словам специалиста, течение заболевания далеко не всегда бывает тяжёлым. Единственная опасность заключается в том, что мутация устойчива к антибиотикам. Как подчеркнул Вознесенский, у некоторых людей туберкулёз проходит без каких-либо осложнений, за исключением случаев, когда человек подвержен постоянному переохлаждению, недоеданию или сильным физическим нагрузкам.

В региональном правительстве ранее заявляли, что Калининградская область демонстрирует один из самых низких показателей заболеваемости туберкулёзом в России.