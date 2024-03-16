Восстановит иммунитет и кожу: ученый объяснил пользу мать-и-мачехи

В растении есть витамины С и Р, флавоноиды (запускают работу ферментов) и салициловая кислота.

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Также мать-и-мачеха имеет обезболивающий, противовоспалительный и отхаркивающий эффекты.

Ее сок применяют в народной медицине для лечения простуды, бронхита и кашля, астмы и заболеваний дыхательных путей. Листья можно использовать при готовке витаминного чая, салата или супа, которые улучшат иммунитет. А отвар из них - в масках и кремах для восстановления кожи.

- Не стоит использовать растение как замену одуванчика (еще одного представителя семейства астровых), - сказал "Известиям" биолог Роман Опарин. - В неконтролируемых количествах оно может вызвать побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, аллергические реакции, головная боль, нарушения пищеварения. А корневища и семена растения могут содержать токсичные вещества.

Он добавил, что мать-и-мачеху лучше собирать вдали от загрязненных участков. Так можно избежать попадания токсинов из почвы и воздуха.