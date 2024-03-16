Онколог назвал провоцирующие рак лекарства

Существуют медикаменты, которые при определенных обстоятельствах могут спровоцировать развитие рака. Перечень таких лекарств озвучил онколог, главный врач клиники МАММА Антон Иванов.

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Определенные лекарственные препараты могут повлиять на развитие рака, рассказал онколог Антон Иванов. Среди них – препараты для контрацепции и ряд медикаментов для женщин.

«В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, кроме прочего входят пероральные контрацептивы и лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла или во время наступления менопаузы. Но риск возникновения опухолей от данных лекарств будет выше только при чрезмерном и неправильном употреблении препаратов», – предупреждает Антон Иванов.

Риски есть также с таблетками от язвы и изжоги, в которых содержится N-нитрозодиметиламин. С этим веществом нужно быть осторожнее, так как оно в целом негативно влияет на работу печени и кишечника и тоже может спровоцировать развитие рака, цитирует онколога «Газета.Ru».

Также в списке, составленным Ивановым, есть антидепрессанты. И здесь в первую очередь внимание на риски стоит вновь обратить женщинам.