Онколог назвал провоцирующие рак лекарства

Онколог Иванов назвал провоцирующие рак лекарства
Существуют медикаменты, которые при определенных обстоятельствах могут спровоцировать развитие рака. Перечень таких лекарств озвучил онколог, главный врач клиники МАММА Антон Иванов.
Определенные лекарственные препараты могут повлиять на развитие рака, рассказал онколог Антон Иванов. Среди них – препараты для контрацепции и ряд медикаментов для женщин.
«В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, кроме прочего входят пероральные контрацептивы и лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла или во время наступления менопаузы. Но риск возникновения опухолей от данных лекарств будет выше только при чрезмерном и неправильном употреблении препаратов», – предупреждает Антон Иванов.
Риски есть также с таблетками от язвы и изжоги, в которых содержится N-нитрозодиметиламин. С этим веществом нужно быть осторожнее, так как оно в целом негативно влияет на работу печени и кишечника и тоже может спровоцировать развитие рака, цитирует онколога «Газета.Ru».
Также в списке, составленным Ивановым, есть антидепрессанты. И здесь в первую очередь внимание на риски стоит вновь обратить женщинам.
«Антидепрессанты способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез», – пояснил Антон Иванов.