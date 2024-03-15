Симптомы цистита и как помочь себе при их появлении

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с болезненными ощущениями, которые появлялись во время мочеиспускания словно гром среди ясного неба. Так обычно и описывают цистит. Между тем это одно из тех состояний, которые не так сложны в лечении, однако могут серьезно нарушить качество и комфорт жизни.

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Подробнее об этом недуге «Вечерней Москве» рассказала врач-уролог сети «Клиника Фомина» Анжелика Шишкина.

Что такое цистит

По ее словам, цистит — это острое воспалительное заболевание мочевого пузыря, вызванное в подавляющем большинстве случаев бактериями кишечной флоры.

— Люди часто путают цистит с другими заболеваниями и называют так любые изменения при мочеиспускании и неприятные ощущения «ниже пояса», — заметила врач.

Симптомы цистита

Поэтому важно знать классические симптомы недуга, к которым относятся:

болезненное мочеиспускание;

учащенные и ложные позывы в туалет (когда кажется, что мочевой пузырь практически переполнен, но в действительности он пуст);боль внизу живота.

— В некоторых случаях даже появляется примесь крови в моче, что может вызвать немалую тревогу. Однако и это тоже этап воспалительного процесса и связанное с ним повреждение сосудов в стенках мочевого пузыря, — добавила Шишкина.

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Причины возникновения цистита

По мнению специалиста, цистит у женщин встречается чрезвычайно часто, и для этого есть ряд причин.

— Прежде всего это анатомические предпосылки: женская уретра короткая и широкая, а наружное ее отверстие находится в непосредственной близости к половым путями и заднему проходу — оттуда обычно и перемещаются кишечные бактерии, — уточнила уролог.

Также к предрасполагающим факторам относятся:

начало половой жизни;

частые и продолжительные половые акты;

смена полового партнера;

использование барьерных контрацептивов со спермицидами (как презервативы, так и диафрагмы);

несоблюдение интимной гигиены или ее избыток.

— Менее очевидными предпосылками являются недостаточный питьевой режим и привычка «терпеть» позыв в туалет, то есть редкое мочеиспускание, — сообщила Шишкина.

Группы риска

В группе риска, как рассказала специалист, находятся:

беременные;женщины в период менопаузы;пациенты с сахарным диабетом.

Диагностика и лечение цистита

Для диагностики и подтверждения острого цистита достаточно одного исследования — общего анализа мочи, подчеркнула уролог.

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— При типичной симптоматике не требуется ультразвукового исследования и дополнительных тестов. Кстати, в такой ситуации не нужно ждать утра, чтобы собрать среднюю порцию мочи. Образец можно получить тогда, когда начали беспокоить симптомы (а это чаще бывает вечером или ночью). Просто уберите баночку в прохладное темное место, а утром отнесите в лабораторию, — посоветовала Шишкина.

Лечение обычно проводят посредством однократного приема специального антибактериального препарата — уросептика, однако выбрать правильную лечебную тактику — задача врача, подчеркнула специалист.