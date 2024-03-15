Почему женщины страдают мигренью чаще мужчин

Некоторые люди считают мигрень «простой» болезнью. Однако ее приступы могут существенно снижать качество жизни и работоспособность, а также обрасти осложнениями. По данным врачей, значительное большинство страдающих мигренью – женщины. Детский невролог Любовь Некрасова рассказала с чем это связано.

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Прежде всего, она объяснила, что мигрень – это приступы сильной головной боли длительностью от 4 часов до нескольких суток, как правило сопровождающиеся чувствительностью к свету и звукам, тошнотой и рвотой.

По словам Некрасовой, женщины чаще всего страдают приступами мигрени по причине колебаний эстрогена – женских половых органов. Врач уточнила, что 70 % случаев мигрени у женщин ассоциированы с менструальным циклом.

«В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин. Падение провоцирует цепную реакцию в головном мозге, приводящую к развитию приступа», – пояснила невролог.

Некрасова добавила, что эстроген-ассоциированная мигрень является тяжелым видом мигрени. Чаще всего это очень интенсивные, многодневные приступы, которые плохо поддаются медикаментозному лечению. Среди осложнений может развиться так называемый мигренозный инсульт. В связи с этим «менструальная мигрень» требует специального лечения, передает слова врача Life.ru.

Ранее мы рассказывали о видах головной боли, ведь по характерным признакам можно понять, к какому виду она относится и что можно сделать, для снижения болевых ощущений. Как правило, утверждают врачи, приступ головной боли можно снять, даже не прибегая к использованию медикаментов.