Врач рассказал об абсолютной излечимости гепатита С

Долгие годы поражение печени, вызванное вирусом гепатита С, считалось опасным заболеванием. Это связывали с тем, что оно протекает бессимптомно, а когда появляется дискомфорт, орган настолько поражен, что восстановить его функции крайне сложно.

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Главный инфекционист Нижегородской области Елена Тихомолова рассказала, что название "ласковый убийца" для гепатита С уже неактуально: инфекция перестала быть летальной и главная задача состоит в том, чтобы вовремя ее выявить.

Доктор отмечает, что с этого года специальный анализ крови на антитела к вирусу включен в перечень процедур ежегодной диспансеризации. Получив положительный результат, нужно обратиться к врачу, который назначит соответствующее лечение.

Инфекционист подчеркивает, что теперь лечение состоит из курса таблеток длительностью 2-3 месяца. Вирус оказывается побежден у 98 % пациентов, пишет ИА "Время Н".