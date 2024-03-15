Врачи удалили женщине 10-килограммовую опухоль яичника

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалили женщине 10-килограммовую опухоль яичника с зубами. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

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В сообщении уточнили, что в Склиф обратилась женщина с жалобами на наличие большого грыжевого выпячивания. Она рассказала, что три года назад у нее появилась маленькая грыжа, которая ее никак не беспокоила, но со временем она стала увеличиваться в размерах, за последний год достигнув в диаметре 30 сантиметров.

На КТ врачи диагностировали гигантскую грыжу передней брюшной стенки и опухоль яичника величиной с арбуз. Предварительным диагнозом названа тератома.

Операция длилась почти три часа, отметили в материале. Ее выполняли совместно гинекологи и абдоминальные хирурги, они полностью удалили опухоль и сделали пластику передней брюшной стенки.

Ранее башкирские врачи удалили опухоль яичников с 30-литровым содержанием жидкости у женщины. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин рассказал, что 62-летняя женщина не обращалась к врачам и пыталась самостоятельно вылечить заболевание.

До этого врачи Можайской центральной районной больницы удалили женщине кистому яичника размером с арбуз. В медучреждение пациентка поступила с жалобами на продолжительные тянущие боли внизу живота.