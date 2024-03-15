Биолог опровергла фейк о появлении нового штамма туберкулеза

"Новый смертоносный вирус-мутант обнаружили в Великобритании. Это новый сверхзаразный штамм туберкулеза", - написал накануне один Telegram-канал. На этом, собственно, можно было бы поставить точку и не тратить время на дальнейшее чтение. Потому что туберкулез - это никакая не вирусная инфекция, его вызывают особые микобактерии, и если автор заметки не знает азбучных вещей, то зачем вообще читать такого автора?

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Однако новость подхватили, и она завирусилась по всевозможным интернет-изданиям, набирая просмотры. "Российская газета" решила разобраться, откуда выросли ноги у странной новости, и что там произошло на самом деле.

"Он массово заражает людей - четверть населения Великобритании являются переносчиком заразы. Со слов ученых, это новый штамм туберкулеза. Он отличается от предыдущего тем, что передается бессимптомно - то есть не с помощью кашля, смеха, чихания или даже пения, а просто потому что зараженный дышит. Из-за большой нагрузки на медучреждения англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Они провели исследование над 600 новыми пациентами и подтвердили данные - новый вирус стал опаснее и смертельнее в несколько раз", - вот суть фейковой "новости".

На самом деле, исследование действительно проводилось, но вовсе не так, как пишет Telegram-канал.

"Ученые из Амстердама провели полное обследование 600 тысяч (а вовсе не 600 - кстати, еще одно несоответствие - прим. "РГ") человек из Африки и Азии, и у 1944 из них выявили туберкулез", - пояснила профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова.

И, действительно, большинство инфицированных не страдали от кашля, который считается одним из основных симптомов туберкулеза.

"Беспокоит, что почти 83 процента из этих больных не страдали от кашля, ну то есть иногда покашливали, но их это не беспокоило. У почти 69 процентов кашля не было вообще совсем. А если больной не кашляет, то его и на туберкулез не проверяют", - пояснила профессор Баранова.

Результаты этого исследования были опубликованы в The Lancet Infectious Diseases (публикация вышла 12 марта).

Но поскольку доля заразившихся туберкулезом, не имевших кашля, оказалась очень высокой, ученые поставили вопрос о необходимости учесть это обстоятельство при массовых обследованиях населения на туберкулез.

"В Великобритании забеспокоились, а вдруг у них тоже таких больных полно, не диагностированных? Тем более что в стране имеются тренды к росту числа случаев туберкулеза, возможно, из-за бессимптомной передачи", - отметила Анча Баранова.

Что касается "суперзаразного штамма" - эта информация полностью на совести журналистов.