Насколько эффективны акупунктурные массажеры

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал не воспринимать акупунктурные массажёры как универсальное средство от всех болезней.

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«Акупунктурными массажёрами можно воздействовать прямо на открытое тело. Для первого сеанса будет достаточно пяти минут, затем время воздействия можно будет постепенно увеличить до получаса и даже больше», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, важно помнить, что у таких массажёров есть противопоказания.

Как добавил Иванов, перед применением акупунктурного массажёра нужно проконсультироваться с врачом.

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