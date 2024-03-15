Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телепередачи «О самом главном» о различных проявлениях инфаркта миокарда, которые зачастую могут маскироваться под другие заболевания. Специалист подчеркнул, что распознать инфаркт на ранней стадии крайне важно, потому как от своевременного обращения за медпомощью зависит жизнь пациента.

Мясников отметил, что если при классическом течении болезни отмечается сильная боль в груди, которая отдает в левое плечо и челюсть, одышка, потливость, то в ряде случаев эти симптомы могут и не проявиться вовсе.

К примеру, инфаркт нередко проявляется как приступ удушья, сходный с астматическим. Другим вариантом «маски» являются боли в животе, тошнота и рвота, совокупность которых может сбить столку, выдавая себя за острый аппендицит или панкреатит.

Ученые сообщают, что примерно у 80 процентов пациентов за сутки до смерти от инфаркта отмечались предвестники в виде болей в различных частях тела, одышки и прочего. В таком случае, Мясников посоветовал обращать внимание на любые необычные ощущения, особенно на фоне имеющихся факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь эпидемиолог Марина Савкина назвала три продукта для крепкого сердца. По ее словам, их пищевых продуктов, помимо витаминов и микроэлементов, можно получить так называемые фитонциды, которые играют важную роль в поддержании здоровья.

Около половины смертельных исходов, причиной которых становятся проблемы с сердечно-сосудистой системой, происходят внезапно. Однако, несмотря на сложность постановки диагнозов, существуют методы для предотвращения летальных последствий, предупредил врач-кардиолог Анна Кореневич.