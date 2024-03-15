Почему появляется возрастная пигментация и как ее уменьшить

Возрастная пигментация появляется у человека после 50 лет, но ее можно уменьшить, рассказала aif.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

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Она уточнила, что пигментные пятна угрозы не несут, но за ними стоит наблюдать из-за риска онкологии: если они темнеют или начинают кровоточить, то лучше проконсультироваться со специалистом.

Татьяна Егорова объяснила, что за возрастные изменения у человека отвечает фермент тирозиназа - медьсодержащий фермент, регулирующий синтез меланина и других пигментов. И те люди, у кого этот пигмент генетически активен, больше склонны к такой пигментации.

Также причиной появления пигментных пятен может быть избыток УФ-лучей, неправильный уход (избыточное применение средств с кислотами), воспаления на коже и лекарственные средства.

Впрочем, если выполнять ряд рекомендаций, то можно уменьшить такую пигментацию. В частности, нельзя давить или скрести эти пятна, а также нужно защищать кожу от воздействия солнца - кремами с блокаторами тирозиназы и SPF-фильтром с показателем не менее 50. Дерматолог советует наносить такие средства перед каждым выходом на улицу, даже если там нет солнца.

Для подбора правильного индивидуального ухода рекомендуется консультироваться с врачом.