Для кого может быть опасно постное питание

Доктор медицинских наук и гастроэнтеролог из клиники Ройтберга, Владимир Неронов, предупредил о возможных вредных последствиях ограниченного питания для некоторых людей в период Великого поста, который сопровождается отказом от пищи животного происхождения у православных христиан.

© Вечерняя Москва

— Пост особенно может негативно сказаться на здоровье людей с заболеваниями ЖКТ, у которых рекомендуется сбалансированное и регулярное питание, – сообщил врач.

Неронов отметил в беседе с РИАМО, что ограничения в питании могут быть опасны для людей с нарушением пищевого поведения и истощением, а также для тех, кто страдает от сахарного диабета, дефицита железа и метаболических нарушений.

Эксперт также подчеркнул, что важно прервать пост в случае заболеваний или медицинских противопоказаний, чтобы избежать осложнений. Во время поста организм может реагировать более чувствительно на голод, поэтому важно следить за своим состоянием и обращаться к врачу при необходимости.

О правилах питания во время Великого поста — читайте в материале «Вечерней Москвы».