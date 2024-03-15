Устойчивость к антибиотикам связали с возрастом и полом

Устойчивость к противомикробным препаратам – глобальная проблема здравоохранения.

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Новое исследование, проведённое сотрудниками Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показало, что возраст и пол связаны с вероятностью устойчивости микробов к противомикробным препаратам.

Устойчивость к противомикробным препаратам приводит к тому, что инфекции становится невозможным лечить с помощью антибиотиков – и эта проблема сегодня считается одной из самых глобальных в здравоохранении.

На сегодняшний день мало известно о том, как резистентность бактерий к антибиотикам зависит от возраста и пола человека – именно это стало темой нового исследования. Учёные проанализировали данные 944 520 человек из 29 европейских стран за период с 2015 по 2019 год – сообщает technodzen.com.

Закономерности распространения устойчивости бактерий к антибиотикам в зависимости от возраста наблюдались по всей Европе. По отношению к большинству бактерий пики устойчивости наблюдались в самом молодом и старшем возрасте. Например, распространённость метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) увеличивалась с возрастом, а частота возникновения резистентности к аминопенициллинам при Escherichia coli (кишечная палочка) уменьшалась у пациентов старшего возраста. Однако, пик резистентности бактерий к нескольким антибиотикам при Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) приходился на средний возраст – около 30 лет. У женщин частота развития резистентности при инфекциях, вызванных E. Coli, наблюдался в случае заболевания женщин в возрасте от 15 до 40 лет.

Вероятность развития устойчивости коррелирует и с полом. Так, более высокий риск резистентности бактерий к противомикробным препаратом в целом был более высокий у мужчин.

Эти результаты, по мнению авторов, подсвечивают важные пробелы в знаниях об эпидемиологии устойчивости к противомикробным препаратам и позволяют рассмотреть новые меры для решения проблемы.