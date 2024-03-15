Онколог объяснил повышенный риск развития рака у водителей

Врач – дерматовенеролог, онколог Евгений Ходаковский рассказал, что при вождении автомобиля у человека возрастает вероятность заработать онкологическое заболевание. Речь идет о раке кожи.

© Vse42.ru

В разговоре с журналистами российский медик отметил, что водители чаще сталкиваются с раком кожи. Он объяснил, что это происходит из-за ультрафиолетового излучения от Солнца, которое получает водитель во время долгих поездок за рулем. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

– Среди пациентов особенно часто встречаются автолюбители с жалобами на новообразования на лице и верхних конечностях (то есть открытых участках кожного покрова), у которых затем диагностируется тот или иной вид рака кожи, – рассказал онколог.

Ходаковский добавил, что многие водители, подолгу сидящие в машине, пренебрегают средствами с защитой от солнечного излучения. Также ошибочно полагать, что лобовое стекло машины защищает от ультрафиолетовых лучей.