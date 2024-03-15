Врач-нарколог Александр Ковтун рассказал о признаках алкоголизма у мужчин.

Ковтун подчеркнул, что точно определить пьющего мужчину можно только тогда, когда он находится уже на третьей стадии алкоголизма. На начальной стадии признаки могут быть незаметны для окружающих.

На третьей стадии алкоголизма уже заметны внешние проявления в виде опустившегося телосложения, неопрятного внешнего вида. Дополнительно к этому могут идти попрошайничество и состояние опьянения с утра. Что касается внешности, то алкоголизм можно заподозрить, если у человека есть блеск в глазах, тремор рук.

Врач добавил, что алкоголизм диагностируется только по результатам длительной беседы или экспертизы. Указывает на начальную стадию алкоголизма то, что человек охотно говорить про алкоголь, показывает свою компетентность в его выборе, умеет оценивать производителей, у него часто возникает желание выпить, передает «Радио 1».

В свою очередь нарколог Василий Шуров рассказал, по каким признакам можно заподозрить, что человек употребляет наркотики. По словам эксперта, изменения при употреблении наркотиков проявляются всегда. Это заметно в поведении и физиологии человека. Он становится эмоционально нестабильным, испытывает бессонницу или длительное бодрствование, передает издание argumenti.ru.

Употребление более двух порций алкоголя в неделю может быть признаком бытового алкоголизма. Об этом сообщил психиатр-нарколог Владимир Каторгин.