Кому нужно агрессивное лечение гипертонии

Маркер крови Тропонин 1 можно использовать для того, чтобы оценить, помогают ли лекарства для снижения кровяного давления уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование в журнале «JACC: Advances».

© Газета.Ru

Людям с гипертонией и высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний может требоваться особое лечение, чтобы защитить их от опасных для жизни состояний. Современные методы выявления таких людей несовершенны.

В новом исследовании ученые проанализировали уровень белка Тропонина 1 в крови у более чем 8000 пациентов. Оказалось, что более агрессивное лечение гипертонии сильнее снижало концентрацию этого белка, а вместе с этим сильнее падал риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это может означать, что по уровню Тропонина 1 можно оценить, нужно ли корректировать лечение человеку с гипертонией.

Медики также учли другие факторы риска, включая уровень кровяного давления и работу почек. Они считают, что Тропонин 1 может стать жизненно важным показателем сердечно-сосудистого здоровья.