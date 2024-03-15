Правила питания при дивертикулите кишечника
Дивертикулит кишечника – это воспалительное заболевание, при котором образуются мешковидные выпячивания стенок кишечника. Правильное питание играет ключевую роль в лечении и профилактике этого состояния.
Вот основные принципы и рекомендации, на которых основана диета при дивертикулите кишечника.
Основные принципы питания
- Высокое содержание клетчатки: Клетчатка способствует нормализации работы кишечника и предотвращению запоров, что очень важно при дивертикулите.
- Достаточное употребление жидкости: Вода помогает предотвратить запоры и облегчает продвижение пищи по кишечнику.
- Постепенное увеличение клетчатки: Если вы не привыкли к высокому содержанию клетчатки в рационе, увеличивайте ее количество постепенно, чтобы избежать газообразования и вздутия живота.
- Регулярное питание: Старайтесь есть небольшими порциями, но регулярно, чтобы обеспечить равномерное переваривание пищи.
Что можно есть при дивертикулите кишечника
- Фрукты и овощи: свежие, запеченные или приготовленные на пару, особенно богатые клетчаткой.
- Цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы.
- Бобовые: горох, чечевица, фасоль, но в меру и постепенно вводя в рацион.
- Нежирные сорта мяса, птицы и рыбы: отварные или запеченные без добавления жира.
- Молочные продукты с низким содержанием жира: кефир, йогурт, нежирный творог.
Что нельзя есть при дивертикулите кишечника
- Жирное мясо и жирные молочные продукты.
- Острые, жареные блюда и фастфуд.
- Консервированные продукты и колбасы.
- Белый хлеб и сладости.
- Алкогольные и газированные напитки.
Примерное меню на день
Завтрак: Овсяная каша на воде с добавлением свежих ягод и небольшим количеством меда. Стакан кефира.
Второй завтрак: Яблоко или груша.
Обед: Суп из чечевицы на овощном бульоне. Отварная куриная грудка с гарниром из киноа и свежим салатом из овощей.
Полдник: Натуральный йогурт без добавок с кусочками свежего фрукта.
Ужин: Запеченная рыба с овощами (брокколи, морковь, цукини). Кусочек цельнозернового хлеба.
Перед сном: Стакан теплого молока или нежирного кефира.
При составлении диеты при дивертикулите важно учитывать индивидуальную переносимость продуктов и стадию заболевания. В период обострения рекомендации по питанию могут отличаться, поэтому важно проконсультироваться с врачом. Самолечение может представлять серьезную опасность для вашего здоровья. Принимая медицинские решения без консультации с квалифицированным врачом, вы рискуете неправильно диагностировать свое состояние и выбрать неэффективное или даже вредное лечение.