Правила питания при дивертикулите кишечника

Дивертикулит кишечника – это воспалительное заболевание, при котором образуются мешковидные выпячивания стенок кишечника. Правильное питание играет ключевую роль в лечении и профилактике этого состояния.

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Вот основные принципы и рекомендации, на которых основана диета при дивертикулите кишечника.

Основные принципы питания

Высокое содержание клетчатки: Клетчатка способствует нормализации работы кишечника и предотвращению запоров, что очень важно при дивертикулите.

Достаточное употребление жидкости: Вода помогает предотвратить запоры и облегчает продвижение пищи по кишечнику.

Постепенное увеличение клетчатки: Если вы не привыкли к высокому содержанию клетчатки в рационе, увеличивайте ее количество постепенно, чтобы избежать газообразования и вздутия живота.

Регулярное питание: Старайтесь есть небольшими порциями, но регулярно, чтобы обеспечить равномерное переваривание пищи.

Что можно есть при дивертикулите кишечника

Фрукты и овощи: свежие, запеченные или приготовленные на пару, особенно богатые клетчаткой.

Цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы.

Бобовые: горох, чечевица, фасоль, но в меру и постепенно вводя в рацион.

Нежирные сорта мяса, птицы и рыбы: отварные или запеченные без добавления жира.

Молочные продукты с низким содержанием жира: кефир, йогурт, нежирный творог.

Что нельзя есть при дивертикулите кишечника

Жирное мясо и жирные молочные продукты.

Острые, жареные блюда и фастфуд.

Консервированные продукты и колбасы.

Белый хлеб и сладости.

Алкогольные и газированные напитки.

Примерное меню на день

Завтрак: Овсяная каша на воде с добавлением свежих ягод и небольшим количеством меда. Стакан кефира.

Второй завтрак: Яблоко или груша.

Обед: Суп из чечевицы на овощном бульоне. Отварная куриная грудка с гарниром из киноа и свежим салатом из овощей.

Полдник: Натуральный йогурт без добавок с кусочками свежего фрукта.

Ужин: Запеченная рыба с овощами (брокколи, морковь, цукини). Кусочек цельнозернового хлеба.

Перед сном: Стакан теплого молока или нежирного кефира.

При составлении диеты при дивертикулите важно учитывать индивидуальную переносимость продуктов и стадию заболевания. В период обострения рекомендации по питанию могут отличаться, поэтому важно проконсультироваться с врачом. Самолечение может представлять серьезную опасность для вашего здоровья. Принимая медицинские решения без консультации с квалифицированным врачом, вы рискуете неправильно диагностировать свое состояние и выбрать неэффективное или даже вредное лечение.