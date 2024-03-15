Фармэксперт объяснил невостребованность препарата от коронавируса фавипиравир

Сейчас система здравоохранения больше ориентирована на профилактику COVID-19, чем на его лечение.

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Заболеваемость упала, поэтому необходимости производить лекарство и хранить его на складах нет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«В случае необходимости, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией компании могут вернуться к его выпуску. Сейчас необходимости в этом нет. Во-первых, на рынке существует запас этого продукта, во-вторых, производить какой-то объём товара и размещать его на складах просто не оправдано по экономическим и иным соображениям. Никто из фармкомпаний не заинтересован складировать это всё в каких-то объёмах. Необходимость определяется с точки зрения уровня заболеваемости. Сейчас болеющие не нуждаются в покупке таких лекарств в аптеке. Плюс имеются другие средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе средства профилактики в виде вакцин и так далее. Сейчас система здравоохранения ориентирована больше на профилактику, нежели на лечение этого заболевания».

Из российских аптек пропал противовирусный препарат фавипиравир, включённый Минздравом в методические рекомендации по лечению COVID-19, пишет РБК. В Минпромторге заявили, что фармкомпании при необходимости могут возобновить выпуск препарата.