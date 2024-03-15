Онколог связал ощущение шевеления в животе с риском наличия рака

Врач-онколог высшей категории, врач-хирург Беслан Балкаров рассказал, какие симптомы говорят о наличии смертельно опасного заболевания, которое трудно вовремя распознать.

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В беседе с журналистами медик отметил, что колоректальный рак или рак кишечника, который имеет высокую долю летальности, отличается медленным течением. Недуг сложно выявить на ранних стадиях без комплексного обследования, а его явные признаки появляются только на последних стадиях. Об этом пишет издание "Газета.ru"

В первую очередь заподозрить наличие опасной болезни можно по болям в животе, метеоризму, кишечным спазмам и дискомфорту, при котором кажется, что кишечник шевелится.

Также колоректальный рак можно определить по крови в стуле, болезненной дефекации и постоянному чередованию диареи и запора. Среди неочевидных признаков – потеря веса без видимой причины, развитие анемии и появление бледности.