Почему вредно грызть ногти

Мастер маникюра Анастасия Холодная объяснила, почему вредно для здоровья грызть ногти.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что эта привычка очень опасна, так как человек просто съедает защитный слой кожи, что приводит к появлению воспалений и заусениц.

Кроме того, по словам специалиста, в образовавшиеся ранки может попасть грязь из-под ногтей.

«При необходимости используйте специальные средства (например, прозрачный лак с горьким вкусом), чтобы отучить себя от этой вредной привычки», – резюмировала мастер маникюра.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением одного из онкоцентров Руслан Басанов рассказал, какие безобидные на первый взгляд привычки могут вызвать рак.