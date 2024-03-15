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Мастер маникюра объяснила, почему вредно для здоровья грызть ногти

Мастер маникюра Анастасия Холодная объяснила, почему вредно для здоровья грызть ногти.

Почему вредно грызть ногти
© РИА Новости

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что эта привычка очень опасна, так как человек просто съедает защитный слой кожи, что приводит к появлению воспалений и заусениц.

Кроме того, по словам специалиста, в образовавшиеся ранки может попасть грязь из-под ногтей.

«При необходимости используйте специальные средства (например, прозрачный лак с горьким вкусом), чтобы отучить себя от этой вредной привычки», – резюмировала мастер маникюра.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением одного из онкоцентров Руслан Басанов рассказал, какие безобидные на первый взгляд привычки могут вызвать рак.

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