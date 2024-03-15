Малышева назвала величайшей глупостью один народный метод лечения

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали величайшей глупостью один народный метод лечения — питье мочи для избавления от различных заболеваний. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Гандельман отметил, что почки вместе с мочой выводят из организма вредные и токсичные вещества.

«Поэтому величайшей глупостью в России было поветрие пить мочу. Ничего глупее нельзя придумать: почки фильтруют, фильтруют, 200 литров отфильтровали, а эти [люди] взяли и выпили. Слов нет!» — высказалась Малышева о народном методе лечения.

Ранее Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали три полезных для иммунитета продукта, среди которых — льняное масло и кукурузные отруби.

До этого Продеус также заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Врач объяснил, что правильная гигиена полости рта позволит уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи.